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Четверг, 14 января 2021, 14:21 мск

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Депутаты заксо назначили внеочередное заседание ради Высокинского

Сегодня на совете заксобрания депутаты приняли решение провести внеочередное заседание 26 января.

Ключевым вопросом является согласование кандидатуры на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Как сообщает пресс-служба заксо, соответствующее предложение Евгения Куйвашева о назначении на эту должность Александра Высокинского уже поступило в заксо.

По данным «Нового Дня», пока в проекте повестки заседания нет пункта о согласовании кандидатуры на пост министра финансов, который стал вакантным после ухода Галины Кулаченко. Напомним, она ушла в отставку 23 декабря 2020 года по собственному желанию. КУлаченко пришла в ведомство сразу вслед за назначением на пост губернатора Евгения Куйвашева. Они вместе работали в Тюмени (Куйвашеву часто указывают на то, что он привез с собой из Тюмени множество бывших коллег). Пока с приставкой «и.о.» работает ее заместитель Александр Старков. Первый зам Кулаченко, Светлана Климук, как говорят, не горит желанием занять министерское кресло – ей осталось недолго до пенсии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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