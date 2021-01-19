Автомобилисты в Екатеринбурге жалуются на «ничью» дорогу с колеей в 10 сантиметров: «Регулярно вылетают на встречку» (ФОТО)

В редакцию «Нового Дня» обратились жители Академического с жалобой на дорогу, которую за зиму ни разу не чистили от снега. Речь идет об улице Парина, ей пользуются жители целого квартала и другого пути для них нет. Дорогу построили этим летом, но ее окончательный срок сдачи – декабрь 2021 года, поэтому никто не считает себя ответственным за ее содержание.

«Регулярно вижу, как кого-то выбрасывает на встречку. Сама также не справилась с управлением, вынесло на встречную полосу. Хорошо, что в это время там никто не ехал», – рассказала автомобилистка из соседнего дома. «Люди едут к своим домам или объезжают пробки, здесь же можно проехать до круглосуточного ТЦ. То есть движение довольно оживленное. Колея глубже 10 см, уборки не было ни разу. А здесь еще фонари не включили, ночью нет света. ДТП на дороге уже видели», – поделился другой житель района.

В комитете по благоустройству «Новому Дню» заявили, что это дорога застройщика, и даже не дорога, а отводка к стройке. Администрации города дорогу никто не передавал, впрочем, там говорят, что готовы ее почистить от снега, но никакие сроки не называются.

Застройщик, «РСГ-Академическое», по вопросам уборки снега рекомендовал обратиться в управляющую компанию «Академический». В пресс-службе УК заверили, что уборкой своей территории занимаются – дворы регулярно убирает техника, но улица Парина в их зону ответственности не попадает. Там также пояснили, что и застройщик не может отвечать за дорогу, так как вообще не имеет к ней отношения – строительством проезжей части занимается ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Секретарь ГУДСР корреспонденту «Нового Дня» ответила следующее: «У нас нет пресс-службы, потому что мы выполняем крупные муниципальные заказы и общаться надо с нашими заказчиками». Заказчик в данном случае – администрация города, которая. напомним, не считает себя ответственной за чистку этой дороги.

Добавим, качество уборки снега в Екатеринбурге в последние недели вызывает массу негатива у горожан. С 11 января город утром и вечером встает в 8 и 9-балльные заторы, серьезные пробки были даже в выходной день. Пешеходы жалуются на качество уборки тротуаров, снежные кучи навалены в том числе в центре города.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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