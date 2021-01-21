Суд над экс-директором «Титановой долины» в очередной раз перенесли

Судебное заседание по уголовному делу бывшего гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова снова отложено. Причины переноса рассмотрения дела в этот раз в Октябрьском райсуде города Екатеринбурга не уточнили, пообещав сообщить дату очередного заседания позже.

Ранее адвокат Кызласова предоставляла судье справку о больничном своего подзащитного. Отметим, что заседание со 2 декабря – тогда у подсудимого было подозрение на коронавирус – переносится пятый раз.

Напомним, первое заседание по делу «Титановой долины» состоялось 25 ноября прошлого года, на котором бывший директор «Титановой долины» Артемий Кызласов, а также Михаил Шилиманов частично признали вину. По версии следствия, в мае 2019 года «Титановая долина» заключила договор подряда с коммерческой организацией, но генподрядчик нанял субподрядчика. Поэтому участия в работах фактически не принимал. Кызласов потребовал от коммерческого директора подрядной организации взятку в размере сначала 10 млн рублей, а позже еще 3 млн за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. В качестве посредника при получении взятки выступил Шилиманов.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 21.01.21

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