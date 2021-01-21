Сроки реконструкции дендрария сорваны. УФАС: подрядчик работал добросовестно

Сегодня в свердловском управлении ФАС состоялось заседание комиссии, которое напрямую касалось вопроса, волнующего многих горожан, – успеют ли к 300-летию Екатеринбурга реконструировать дендрарий на улице Первомайской.

Дело в том, что работы там не ведутся уже месяц. Заказчик, МБУ «Дендрологический парк-выставка», в одностороннем порядке расторг договор с подрядчиком по проектированию реконструкции – ООО ПСК «Атлант» – за то, что компания в срок (18 декабря) не сдала проект. Также директор дендрария Светлана Раскостова обратилась в УФАС с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных подрядчиков.

Но сделать это не получилось. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФАС, в действиях подрядчика не обнаружено признаков недобросовестности. Сам заказчик иногда затягивал решение некоторых рабочих вопросов.

«Комиссия УФАС сегодня признала, что мы действительно были намерены исполнить все работы в срок, мы представили все документы, которые это доказывают. В реестр недобросовестных поставщиков нас решили не вносить», – пояснил «Новому Дню» директор ООО ПСК «Атлант» Артем Шаповалов.

Директор юридического агентства ДФ Евгений Осинцев рассказал о некоторых сложностях, с которыми столкнулся «Атлант». Во-первых, свежие сведения о сетях, проложенных на территории парка, подрядчик получил только через полтора месяца после подписания контракта, что существенно сдвинуло сроки работ. Заказчик не способствовал в получении этих документов, хотя это обычная практика. Во-вторых, не были точно определены границы участка – не то 91 тысяча кв. м, не то 88 тысяч кв. м. Возникли проблемы и с водоемами, где нужно было провести гидрогеологические изыскания. Фактически их два, а на учете стоит только один, и как получить от ВОИС разрешение на работу с ним – вопрос. Это лишь несколько примеров.

Когда были сделаны все изыскания, их результаты надо было отдать заказчику на утверждение, иначе нельзя было приступить к созданию рабочей документации. Но первый отклик на них пришел из дендрария только 14 декабря. В итоге к концу года вместо полноценной рабочей документации были сделаны только эскизы. Поняв, что исполнить контракт полностью в срок не удастся, «Атлант» предложил заказчику разойтись полюбовно и оплатить сделанную часть работ – примерно 2,4 млн рублей из 3,6. Директор дендрария Светлана Раскостова на словах согласилась, но поступила иначе – расторгла договор в одностороннем порядке и подала жалобу в УФАС.

Очень жестко прокомментировала ситуацию член Общественной палаты города Екатерина Петрова на своей странице в соцсети. «Чем ей (Раскостовой, – прим. ред.) не угодил подрядчик? Не знаю, но именно она, а не подрядчик систематически нарушала условия исполнения контракта – не отвечала на звонки и письма, не давала исходных данных, затягивала любые согласования, не пускала технику подрядчика в парк, не оплатила выполненные этапы», – написала Петрова. Общественница предполагает, что директор дендрария, возможно, хотела, чтобы подрядчиком стал кто-то, более близкий ей. «А тут какой-то молодой и наглый влез в аукцион и выиграл контракт», – написала Петрова.

Дозвониться до Светланы Раскостовой сегодня не удалось.

Как сообщал «Новый День», 14 октября директор дендрария провела по парку экскурсию для СМИ и рассказала, как он будет выглядеть после реконструкции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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