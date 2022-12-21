В Екатеринбурге заволокитили реконструкцию дендропарка, потратив на него миллионы

В Екатеринбурге сорваны работы по реконструкции дендропарка. Парк проиграл апелляцию подрядчику, который должен был разработать рабочую документацию. Из-за разбирательства бюджет потерял около 3 миллионов рублей, а главное – время, два года. И теперь практически нет шансов успеть с преображением территории к 300-летию города, как это планировалось.

В 2020 году ООО ПСК «Атлант» выиграло тендер и должно было сделать проект реконструкции. Но дело застопорилось. Директор парка Светлана Раскостова обратилась в УФАС с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. Однако уже в ходе первого заседания антимонопольщики признали: работы волокитит сама директор, подрядчик пытается работать, но ему не дают – то откажут в предоставлении необходимых бумаг, то тянут с утверждением документов.

Накануне в апелляции это решение подтвердили, ООО ПСК «Атлант» получит 2,7 миллиона рублей за свою работу.

«Заседание прошло минут за 20. Представитель дендропарка говорила то же, что и раньше – что они не хотят платить, потому что работы не выполнены. Судьи посовещались минуты три и оставили первое решение без изменений. Мы выполнили геодезические изыскания, провели подеревную инвентаризацию зеленых насаждений, провели работу по замеру уровня воды, провели геологические изыскания по грунту. По факту успели сделать сбор исходных данных и только приступили к разработке эскизного проекта. Ни копейки не получили, все делали за свои деньги. Мы начали работать, два из четырех месяцев «забрал» заказчик, например, на проведение общественных обсуждений, которые они в этом случае не должны были проводить. Нам не предоставляли документы. А потом на основании того, что якобы мы сроки затягиваем, с нами расторгли контракт. Очень удобно, да?» – прокомментировал директор ООО ПСК «Атлант» Артем Шаповалов.

По его мнению, теперь успеть с реконструкцией к 300-летию нереально. Даже если прямо сейчас опубликовать новый контракт на выполнение проектной документации и отторговать, то в лучшем случае к июлю работа будет закончена, и только тогда начнется непосредственно реконструкция. Зато есть шансы еще больше усугубить ситуацию и лишиться даже тех наработок, что уже есть и за что мэрии придется заплатить. «Изыскания действуют три года, если контракт по дендропарку не успеют перевыставить, работы по изысканиям необходимо будет переделывать» – добавил Шаповалов.

Помимо 2,7 миллионов рублей, которые парк должен будет заплатить за работу, в бюджетных расходах – около полумиллиона на московских консультантов, которые вели судебную работу, плюс потерянное время. Дозвониться до директора дендрария Светланы Раскостовой не удалось – на звонки корреспондента «Нового Дня» она не ответила. В мэрии пообещали позже рассказать, что будет с реконструкцией парка и как там оценивают роль директора парка в этой истории.

Планировалось, что в парке укрепят берега водоемов, сделают огороженную зону, на территории которой будут жить животные, обновят ограждения дорожек. Член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова ранее поделилась, с чем может быть связана волокита – возможно, директор дендрария предполагал, что контракт достанется другой компании. Это допущение было сделано публично, и директор парка никак его не прокомментировала.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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