В Екатеринбурге показали план по благоустройству дендрария на Первомайской (ФОТО)

Журналистам и общественникам Екатеринбурга сегодня представили план по благоустройству дендрологического парка на улице Первомайской около УрФУ.

По словам директора дендрария Светланы Раскостовой, парку уже 85 лет, и ремонт ему необходим: «Статус земли – особо охраняемая природная территория. Она и сохраняет парк. Никаких вмешательств, выходящих за рамки восстановления парка, не будет».

Согласно проекту, представленному руководителем компании «Ландшафтная архитектура и строительство садов» Мариной Мурзиной, особое внимание будет уделено ограждению дорожек: «Существует проблема бордюров. Их нужно оформить таким образом, чтобы не повредить корневую систему. Есть решение – английские тонкие бордюры. Они дорогие, но локально мы можем их заложить».

Дизайнер добавила, что береговые линии, а особенно зоны большого и малого водоема, нуждаются в укреплении из-за сильного обрушения от потоплений и заиливаний. Для укрепления линии применят технологию габиона – сетчатые конструкции с наполнением твердым основанием. Другое решение – матрасы Рено, они представляют собой сетчатую конструкцию из стальной проволоки, которая набивается галькой, камнем, щебнем или чем-то подобным.

Для обеспечения комфортной жизни местным зверям и птицам Марина Мурзина предлагает создать ремизу – огороженную зону, на территории которой будут жить животные. Другим новшеством станут домики для насекомых – специальные ячейки, заполненные растительными материалами: веточками, травинками, в которых будут жить пчелы и прочие насекомые.

Помимо этого, по периметру дендрария установят стенды и таблички, информирующие о парковых объектах – здании администрации, розарии и о специализированных маршрутах.

Неподалеку от нынешней детской площадки появится большая песочница под навесом. Площадка, скорее всего, будет выполнена в Скандинавском стиле – лазалки, всевозможные элементы изготовят из натуральных материалов – коры и дерева.

Одним из наиболее важных пунктов благоустройства является ограждение парка. Сейчас парк обнесен чугунной решеткой. Дизайнеры хотят заменить ее забором высотой два метра.

Планируется заменить и лавочки, которых сейчас в дендрарии два вида – времен Моисея Рейшера и современные металлические. Последние заменят на деревянные скамьи-диваны в английском стиле. У западных коллег дизайнеры планируют перенять и традицию дарения лавочек. Так, любой желающий может презентовать парку скамью, выполненную по определенному эскизу. На деревянном изделии повесят табличку с именем дарителя.

Существующий розарий предлагается из горизонтального расположения перенести в вертикальное арочное, рядом с ним организуют фотозону, чтобы местные жители не перелазили через ограждения и не портили цветы.

На месте хозяйственной части, которая используется в качестве склада, появится спортивная площадка. Для активного досуга, физических занятий откроют дополнительную поляну.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 14.10.20

В регионах УрФО заболеваемость коронавирусом приближается к показателям июня-июля (ИНФОГРАФИКА). / На Ленина, Татищева и де Геннина надели маски (ФОТО). / В Екатеринбурге служащий Росгвардии покончил с собой на посту. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»