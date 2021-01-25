Госжилстройнадзор потребовал от УК очистить тротуары и крыши от снега

Госжилстройнадзор потребовал от управляющих компаний своевременно чистить дворы и крыши домов от снега и наледи.

Как сообщили в департаменте информполитики, управляющие организации обязаны регулярно очищать внутридворовые проезды и тротуары, крыльцо и площадку у входов в подъезды, а также находящиеся во дворах крышки колодцев и пожарных гидрантов. Тротуары при этом должны очищаться по всей ширине, до асфальтового покрытия, при гололеде – обрабатываться песком.

Состояние кровель домов и козырьков подъездов в зимний период также должно контролироваться в постоянном режиме. Поскольку в ближайшие дни ожидается потепление почти до нуля, управляющим компаниям и ТСЖ рекомендуется не ждать интенсивного таяния снега и освободить крыши от скопившихся масс. Это поможет избежать образования опасных для жизни людей сосулек.

С самовольно установленных козырьков балконов снег убрать обязаны установившие их собственники.

В случае бездействия УК горожанам советуют либо жаловаться в мэрию, либо через раздел «Получатели услуг» единой государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) сообщить о нарушениях непосредственно в Госжилстройнадзор: https://dom.gosuslugi.ru/.

«Исполнение требований жилищного законодательства неукоснительно для всех управляющих жилфондом юридических лиц и будет оцениваться департаментом в ходе выездных проверок на места, в том числе проверок, организованных по обращениям жителей», – подчеркнули в департаменте.

Напомним, в марте 2019 года, после череды случаев травмирования горожан упавшими с крыш сосульками и глыбами льда, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова заявила, что управляющим компаниям Екатеринбурга следует задуматься над тем, что плохая чистка крыш и, как следствие, падение наледи и снега на проходящих внизу граждан могут привести к началу не только административного, но и уголовного производства. Последней каплей, переполнившей чашу терпения прокуратуры, стал несчастный случай на улице Бисертской, 4: ледяная глыба упала на молодую женщину, у которой были диагностированы рана головы и перелом плеча.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

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