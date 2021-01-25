В повестке завтрашнего заседания заксо нет утверждения министра финансов

В проекте повестки внеочередного заседания заксобрания, которое состоится завтра, 26 января, нет вопроса об утверждении министра финансов.

Как уже писал «Новый День», основным вопросом станет утверждение бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского первым заместителем губернатора. А вот вопроса о кандидатуре на пост министра финансов, который стал вакантным после ухода Галины Кулаченко, нет.

Напомним, она ушла в отставку 23 декабря 2020 года по собственному желанию. Кулаченко пришла в ведомство сразу вслед за назначением на пост губернатора Евгения Куйвашева. Они вместе работали в Тюмени (Куйвашеву часто указывают на то, что он привез с собой из Тюмени множество бывших коллег). Пока на сайте минфина указано, что обязанности министра исполняет замминистра Александр Старков, однако в повестке заседания правительства от 21 января и.о. министра финансов названа Светлана Климук.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

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