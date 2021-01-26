Ректоры уральских вузов рассказали о выходе с дистанта

В феврале многие студенты уральских вузов вернутся к очной форме обучения.

Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун рассказала на пресс-конференции, что студенты первых трех курсов весь год слушали лекции дистанционно, а остальные занятия проходили очно, для небольших групп. Также очно учатся самые немногочисленные факультеты – клиническая психология, стоматология, фармацевтика. Как рассказала ректор, студенты считают, что до 50% лекций можно перенести в дистант и после эпидемии.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что с 15 февраля лекции будут проходить дистанционно, так как болеют некоторые преподаватели, а практические занятия студенты будут посещать небольшими группами офлайн. Он рассказал, что был проведен опрос студентов в соцсетях – как им больше нравится учиться. «Более 60% проголосовали за дистант, 20% – за смешанную форму, 20% – за очную», – сказал он.

Ректор Уральского юридического университета Владимир Бублик сообщил, что студенты вуза выходят с дистанта 1 февраля. «Кроме магистрантов, – им так удобнее, многие из них уже работают. Отдельные элементы дистанта останутся», – сообщил Бублик.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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