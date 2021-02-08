Вузы планируют полностью вернуться на очное обучение к марту-апрелю этого года

В Свердловской области крупные университеты планируют вернуть всех студентов за парты в марте-апреле. Второй семестр начнется в смешанном формате: поточные лекции будут идти дистанционно, занятия в группах и практика – офлайн.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфаксе» проректор по развитию образовательной деятельности Уральского федерального университета Андрей Созыкин, семестр начнется 15 февраля. Большая часть занятий уже сейчас будет проходить в привычном формате – в стенах университета. Поэтому 4 тысячи студентов уже вернулись в общежития.

«Потоковые лекции, где должно присутствовать более 75 человек, будем проводить онлайн. Остальные занятия планируем проводить офлайн. У нас и до пандемии порядка 20% нагрузки в университете давалось с использованием дистанционных технологий», – рассказал Созыкин.

В Уральском государственном горном университете пока сохранят смешанный формат: лекции – в онлайне, практика – офлайн. Но с апреля вуз планирует уйти от дистанта.

«Мы сегодня вывели на обучение старшие курсы по программам высшего образования. С 15 февраля выходят все студенты: практика будет в офлайне, лекции – онлайн. Но в апреле планируется вторая ступень: обычный режим обучения. Это связано с вакцинацией наших сотрудников», – рассказал проректор по учебно-методическому комплексу УГГУ Сергей Упоров.

Проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх сообщил, что вуз тоже планирует уходить от дистанта с 22 марта. Сейчас в университете уже идет семестр, он стартовал 11 января: лекции проходят онлайн, практика – очно.

Напомним, ранее ректоры крупных уральских вузов заявляли, что элементы дистанционного обучения сохранятся и после пандемии коронавируса – часть лекций планируется оставить в онлайне.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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