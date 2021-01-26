Уральские вузы планируют сохранить элементы дистанта и после пандемии

Руководители крупных уральских вузов заявили, что и после завершения пандемии коронавируса дистанционный формат обучения будет использоваться в университетах. По словам ректоров, такой запрос исходит и от самих студентов.

Ректор Уральского юридического университета Владимир Бублик рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС, что элементы дистанционного обучения в вузе останутся и после пандемии. «И президент сказал, что надо сохранить, – это полезно и удобно. Опыт цифрового образования сохранится у нас и после завершения пандемии», – рассказал Бублик.

В Уральском медуниверситете также планируют использовать наработки дистанта в дальнейшем. «Запрос от студентов по [переводу в онлайн] лекционного блока был давно. Запрос от студентов был, что можно до 30-40-50% лекций перенести в дистанционные формы. Ведь студент должен освоить материал, наша задача только проконтролировать. Поэтому лучшее из сегодняшней ситуации точно берем с собой в будущую жизнь. От цифровизации точно сегодня уже не уйти», – заявила на пресс-конференции ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Ректор Уральского федерального университета подтвердил, что большинство студентов сейчас выступают за проведение лекций в онлайн-формате. «Мы провели опрос студентов по соцсетям, почти 6 тысяч студентов опросили. Из них более 60% выступают за дистант, почти 20% выступают за смешанное обучение, как это будет происходить сейчас, 20% – за полный офлайн», – рассказал Виктор Кокшаров.

Как сообщал «Новый День», постепенно уральские вузы начинают выходить с дистанта. В УрФУ пока будет использоваться смешанная форма обучения: лекции – онлайн, практика – офлайн. В УГМУ некоторые факультеты давно обучаются очно. УрГЮУ полностью выходит с дистанта, за исключением магистров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

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