В Свердловской области создадут вытрезвители: кого туда заберут и за чей счет

В России возрождаются вытрезвители – соответствующий закон приняла Госдума под конец 2020 года. На Урале идет обсуждение, как должна работать такая структура, на каком основании забирать людей и кто должен за это платить. Ключевые решения будут принимать губернаторы регионов.

Сегодня на пресс-конференции главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин рассказал, что такая структура, по его мнению, должна создаваться в рамках государственно-частного партнерства – вытрезвитель не медуслуга, и ее должна оплачивать не система ОМС, а непосредственно перепивший. Стоит понимать, что в вытрезвители будут отправлять людей не в критическом состоянии – с тяжелыми случаями отравления отправляют в токсикоцентр, и это медицинская услуга, которая оказывается и сейчас. Отправить человека «протрезветь» смогут полицейские или скорая помощь, перед помещением в вытрезвитель гражданина осмотрят, чтобы выяснить, нет ли повода для его госпитализации.

Сколько может стоить пребывание в вытрезвителе, Забродин сказать не смог – регламента работы еще не существует. Никак не закреплено и минимальное количество промилле, при котором можно будет помещать человека в учреждение. Но взыскать деньги с тех, кто отказывается платить, затруднений не составит – если гражданина доставили полицейские с оформлением соответствующих бумаг, то сделать это можно в судебном порядке. Но пока по закону подразумевается, что помещение в вытрезвитель будет только добровольным.

Забродин отметил: если подвыпившему человеку объяснить, что сейчас его заберут в вытрезвитель, а потом он будет обязан за это еще и заплатить, то может быть много отказов, а это плохо с точки зрения профилактики. «Я считаю, что закон должен быть в данной части достаточно понятен, конкретен и суров, если медицинская организация дала заключение о том, что лицо может находиться в вытрезвителе, то оно там находиться может и должно. И это «и должно» должно быть обеспечено соответствующей статьей в Кодексе административных правонарушений», – считает нарколог. При этом перегибов Забродин не ждет. «Конечно, потом можно оспорить в суде, думаю, были прецеденты, но до нас не доходило. Мы ни в качестве ответчика, ни в качестве специалиста в судах не были, видимо, на каком-то уровне происходит отказ. Что-то за последние несколько лет, лет пять и больше, у нас не было жалоб на превышение полномочий ни службой наркологической помощи, ни правоохранительными органами. Мы живем во вполне гуманном и демократическом обществе», – ответил он на вопрос «Нового Дня» о возможности оспорить правомерность помещения в вытрезвитель.

Главный нарколог УрФО, главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный объяснил, что вытрезвители на самом деле необходимы, чтобы перепивший человек мог как минимум быть под присмотром, чтобы он не замерз на улице и в его отношении не было совершено преступления. Он отметил, что Урале сейчас действуют два вытрезвителя. Один организован в Челябинске, второй в Тюменской области – здесь учреждение функционирует в структуре областного наркодиспансера, но эта услуга находится не на бюджетном финансировании, а «отдых» гражданина не оформляется как заболевание наркологического профиля. Конечно, если речь идет о легких и средних случаях; тяжелые отравления – это показания для госпитализации в реанимацию.

О том, как вытрезвитель устроен в Челябинске, рассказали представители Центра временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Учредитель центра и председатель комитета социальной политики администрации Челябинска Лариса Мошкова отметила, что они работают с 2016 года, в системе социальной защиты города, и главная задача центра – как раз социальная защита населения, а не вытрезвление. «Это профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства. Человек отлежался за 24 часа, не пришел домой, не схватился за нож», – проиллюстрировала она.

По словам директора центра Александра Рубцова, в месяц здесь бывает 550-600 человек. Помещаются те, у кого более 0,16 промилле алкоголя, но не в случае тяжелых отравлений. Люди находятся в центре анонимно, вся информация о них записывается с их же слов, до работодателя информация не доводится. По его оценке, около половины контингента центра – это люди без определенного места жительства и безработные. Максимальный срок пребывания – 24 часа, чаще хватает нескольких часов. Уходит «пациент» тогда, когда сам почувствует, что готов к этому.

Рубцов считает, что при создании современных вытрезвителей необходимо учесть ошибки прошлого. «Не должна повториться ситуация конца девяностых – начала двухтысячных. Когда медвытрезвители находились в системе внутренних дел и сотрудники милиции доставляли из увеселительных заведений тех, у кого от среднего и выше среднего достаток, а кто не мог оплатить услуги, те оказывались за периметром учреждения, получали обморожения. Эти ошибки нужно учесть», – напомнил Александр Рубцов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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