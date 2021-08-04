«Не валялись бы тогда по лавочкам»: информация об открытии вытрезвителя «для студентов» не подтвердилась

В Екатеринбурге до сих пор нет ни одного вытрезвителя, хотя горожане, в том числе медики, активно продвигают его открытие.

Сегодня появилась информация о том, что во второй областной собираются открывать медвытрезвитель. Как сообщила «Новому Дню» сотрудница больницы Тамара Николаевна, открытие вытрезвителя обсуждали врачи, но услуги, оказываемые в нем, немного отличались бы от стандартных.

«Они думают принимать студентов и молодежь, – сказала Тамара Николаевна корреспонденту «Нового Дня». – Полиция патрулирует, а если кто-то идет по улице с трудом, или друзья несут, его и забирают. Иногда по причинам, но часто для профилактики».

По словам сотрудницы больницы, в городе станет значительно меньше пьющей молодежи, если будет чего бояться. «Вытрезвитель все равно нужен, – отметила собеседница «Нового Дня». – Не валялись бы тогда по лавочкам, пусть молодежь, пусть взрослые, понимали бы, что есть кому за них взяться».

Тем не менее, информация об открытии медвытрезвителя «для студентов», не подтвердилась. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян сообщила «Новому Дню», что недавнее изменение в федеральном законодательстве дает муниципалитетам право создавать вытрезвители, но не обязывает их к этому. В настоящий момент информации о медвытрезвителях в Екатеринбурге нет, вероятно, они не функционируют.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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