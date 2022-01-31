Павел Креков пообещал открыть вытрезвители в городах, где есть вокзал

В Свердловской области в этом году откроют медвытрезвители. Отвечать за создание учреждений будут сразу три структуры: муниципалитет, больницы и МВД. Как сообщил сегодня на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Павел Креков, рабочие группы по созданию вытрезвителей уже созданы, открытие планируется в этом году в больших городах региона.
«Зона ответственности медицинских и правоохранительных учреждений. В этом году медвытрезвители откроются в больших городах, преимущественно в тех, где есть вокзалы, где проблема особенно актуальна».
Решение – открывать или не открывать вытрезвитель полностью ложится на плечи глав муниципалитетов. Создание подобных учреждений носит рекомендательный характер для городов.
Вернуть медвытрезвители Госдума решила еще в 2020 году, однако в 2021 в Свердловской области не открыли ни одного.
Екатеринбург, Мария Зыкова
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