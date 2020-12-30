Путин вернул россиянам медвытрезвители

Президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении в стране медвытрезвителей с 1 января 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщал «Новый День», закон был одобрен Совфедом 25 декабря.

Вытрезвители будут создаваться в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Путин также подписал закон с поправками к закону «О полиции», который наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных не только в больницы, но и в вытрезвители. Согласно документу, принудительной доставке в медвытрезвители подлежат «граждане, находящиеся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

По мнению депутатов Госдумы, ночь в вытрезвителях обойдется в среднем в 1500 рублей. Конкретную цену будет устанавливать каждый регион самостоятельно. Порядок взимания платы за услуги вытрезвителей установит правительство России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.12.20

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