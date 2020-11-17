Озвучена стоимость ночи в возрождаемых в России вытрезвителях

Ночь в возрождаемых в России вытрезвителям обойдется в среднем в 1500 рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

По его словам, конкретную цену установит каждый регион самостоятельно с учетом того, что субъекты РФ будут изыскивать средства на содержание вытрезвителей в своих бюджетах, передает ТАСС. Порядок взимания платы за услуги вытрезвителей установит правительство России.

Напомним, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей в ноябре прошлого года. Кроме того, депутаты приняли законопроект, согласно которому полиция должна отвозить нетрезвых граждан в вытрезвители. По словам одного из авторов инициативы, депутата Госдумы от «ЕР» Александра Хинштейна, документ не обязывает регионы обустраивать такие учреждения, но дает законную возможность это делать. До конца года документ, как ожидается, примут во втором и третьем чтениях, а с 1 января 2021 года закон вступит в силу.

Советская система медвытрезвителей была упразднена в России в ходе реформы МВД в 2011 году. Учреждения планируется возродить на базе государственно-частного партнерства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.11.20

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