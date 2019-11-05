На улицы городов России снова выпустят «луноходы»: в рамках частно-государственного партнерства

В России может снова появиться сеть медицинских вытрезвителей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект, предоставляющий такие полномочия регионам, Госдума приняла сегодня в первом чтении. Документ не обязывает субъекты РФ обустраивать такие учреждения, но дает законную возможность это делать, отметил один из авторов проекта, депутат Госдумы от «ЕР» Александр Хинштейн.

Советская система медвытрезвителей была упразднена в России в ходе реформы МВД в 2011 году – было решено, что медучреждения надо переподчинить Минздраву, однако это так и не было сделано, напомнил Хинштейн. «Результаты отсутствия медвытрезвителей за 8 лет свидетельствуют о негативных последствиях – в первую очередь, это резкий рост пьяной преступности», – заявил депутат, уточнив, что речь идет о 35% преступлений. При этом возросло и количество правонарушений в отношении самих пьяных, а также количество смертей в результате употребления спиртного. Каждый год на улицах замерзает от 8 до 10 тысяч человек. В целом же в прошлом году в медицинские учреждения было доставлено 681 тысяча 600 человек – и только 25% из них действительно нуждались в медпомощи.

В итоге, как отметил Хинштейн, 20 регионов сами создали системы медвытрезвителей – в частности, это Самарская область и Татарстан. «В таких регионах темпы снижения пьяной преступности выше, чем там, где их нет, – заявил парламентарий. – И все регионы отмечают проблемы в этой части». Так, в российском законодательстве до сих пор нет юридической базы для таких учреждений, и их услуги невозможно включить в состав ОМС. Кроме того, у полиции нет права доставлять нетрезвых граждан в такие вытрезвители.

При этом, подчеркнул Хинштейн, законопроект направлен на создание законной базы для работы вытрезвителей в 20 регионах, которые их уже открыли – и он не обязывает все субъекты РФ учреждать такую же сеть. При этом такие медучреждения должны работать на базе частно-государственного партнерства. В среднем, по словам Хинштейна, речь может идти о стоимости услуги в 2 тыс рублей на человека.

Чтобы врачи могли помогать нетрезвым гражданам, которые не в состоянии дать информированное согласие на медицинское вмешательство, Хинштейн предложил внести поправки в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», позволив оказывать таким лицам помощь без их согласия.

Между тем парламентарии указали коллеге, что в советские годы по улицам городов ездили «луноходы» – машины милиции, которые собирали нетрезвых граждан, и отвозили в вытрезвители, где буйных стражи порядка не оставляли наедине с медиками. Представитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин поинтересовался, почему Хинштейн и другие авторы законопроекта решили отдать работу по восстановлению советской системы на откуп частникам. «Почему мы даем зарабатывать на людях в рамках ГЧП тем, кто сможет договориться с региональными властями?» – возмутился он. На это Хинштейн ответил, что вернуть вытрезвители в систему МВД уже невозможно. «В 20 регионах они уже работают, там были далеки от стремления дать кому-то на этом заработать. Пока бюджет на этом только тратит», – сообщил он.

Вместе с тем депутат Госдумы от «ЕР», бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко обвинил Хинштейна в неприкрытом лоббизме органов МВД – поскольку, по его словам, обращение с пьяными гражданами – все же обязанность правоохранительной системы. «Вытрезвители нужны под эгидой МВД, медработник определял степень тяжести и необходимость медицинского вмешательства, – подчеркнул он. – Но только под эгидой МВД».

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, в свою очередь, выразил опасение, что в рамках ГЧП бизнесмены-хозяева вытрезвителей будут договариваться с полицией, чтобы в их заведения отвозили только состоятельных граждан. Всех остальных, по его мнению, будут по-прежнему массово свозить в больницы – где врачи не знают, как утихомирить пьяных хулиганов.

«Эсер» Валерий Гартунг со своей стороны обратил внимание, что Челябинской области полицейские, не зная, куда везти пьяного гражданина, просто выбросили его в воду. Несчастный утонул, а бывшие сотрудники органов внутренних дел пошли под суд.

В итоге проект закона был принят в первом чтении 342 голосами «за» при двух воздержавшихся. За второй законопроект, обязывающий полицию отвозить нетрезвых граждан в вытрезвители, проголосовал 361 парламентарий.

Законопроект в мае внесла группа сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной думы. Парламентарии предложили возложить на органы местного самоуправления субъектов РФ помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, которые не способны сами ориентироваться в пространстве. Для этого предполагается внести поправки в три федеральных закона: «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной̆ власти субъектов Российской Федерации».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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