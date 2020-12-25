«А на работу сообщать будут?..» СовФед одобрил закон о возрождении вытрезвителей

Пакет законов о возвращении в Россию медвытрезвителей поддержан Советом Федерации единогласно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения спикер верхней палаты Валентина Матвиенко рассказала о том, куда в Канаде доставляют из баров нетрезвых граждан, а сенатор Людмила Нарусова настоятельно предложила в обязательном порядке ввести в штат учреждений медика.

Представлял законы на заседании верхней палаты парламента первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, описав, в том числе, историю создания вытрезвителей. «История появления вытрезвителей на нашей земле [тянется] давно, со времен Ивана Грозного мы пытаемся решить эту проблему, и при Петре Первом тоже», – рассказал он.

Сенатор также отметил, что в советское время первый вытрезвитель появился в Ленинграде, однако в 90-е годы из-за нехватки денег такие заведения по всей стране закрывали, и в 2011 году были ликвидированы последние. «Порядок работы с людьми которые потеряли возможность ориентироваться в обстановке из-за спиртных напитков… их стали по совместному решению МВД и Минздрава направлять в лечебные учреждения, что вызвало большую негативную реакцию среди людей», – сказал Рязанский.

По его словам, в окончательной редакции закона региональным органам власти предоставляется возможность организовать эту работу в тех правовых формах, которая удобна для них. Второй закон вносит поправку, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли направлять нетрезвых граждан в вытрезвители.

В ходе обсуждения сенатор Людмила Нарусова со своей стороны подчеркнула, что выступает «целиком и полностью за вытрезвители», однако к новым законам есть два вопроса: сохраняется ли порядок сообщения из вытрезвителя работодателю гражданина, как это было в совестное время, и будет ли в таких учреждениях медицинский работник.

«Алкогольное опьянение может повлечь серьезные изменения в здоровье, а в помещении полиции за окнами в решетках могут делать с человеком что угодно, не зная о каких-то медицинских проблемах», – пояснила она.

Судя по ответу Рязанского, медиков в вытрезвителях может и не быть. В законе сказано, что порядок работы и набор услуг таких учреждений устанавливают совместным актом минздрав, МВД и министерство социальной политики региона. «Я больше чем уверен, что этот порядок будет учитывать, в том числе, и присутствие там фельдшера», – сказал сенатор.

При этом он заверил, что в тех учреждениях, которые авторы документа посещали в регионах, фельдшер работал в обязательном порядке. На работу граждан из вытрезвителей сообщать не будут, однако родным информацию передадут обязательно.

«Конечно, это все должно происходить под медицинским надзором», – поддержала Нарусову спикер СовФеда Валентина Матвиенко. – Чтобы человек вышел здоровым из вытрезвителя».

По ее словам, расходы на медвытрезвители у регионов будут значительно меньше тех, что грозят им в случае обморожения и последующей инвалидности нетрезвых россиян. При этом клиентам придется платить за такие услуги и обслуживание.

«Это не бесплатная услуга, – подтвердила Матвиенко, и рассказала, что в Канаде нетрезвых граждан из ресторанов полиция доставляет домой, а потом выставляет за это счет. – Такое право регионам дано, в разумных пределах, конечно». «Средняя стоимость в Европе – 300 евро», – тут же подхватил Рязанский.

Оба закона верхняя палата парламента приняла единогласно.

«А если граждане бросят не только пить, но и курить, представляете, сколько они полезного смогут купить на эти деньги!» – заключила Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

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