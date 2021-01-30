Свердловская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

ГУ МВД по Свердловской области предупреждает об ответственности за участие в несогласованных акциях протеста, призывы к которым, по данным МВД, распространяются в соцсетях. В полиции напоминают, что согласно ФЗ 19.06.2004 №54-ФЗ (ред. от 30.12.2020) запрещены несанкционированные акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. А кроме того, в регионе продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией.



«Представители МВД призывают граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Родители должны знать, что подростки более подвержены сомнительному влиянию, которое формирует радикальные взгляды и убеждения, поэтому участие в незаконных акциях может иметь для них серьезные последствия, равно как и для их законных представителей»,– прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Судя по всему, полиция предостерегает тех, кто может принять участие в несогласованном шествии, о проведении которого заявляли оппозиционеры. Ранее в сеть попали документы, согласно которым администрация города должна подготовятся к несанкционированным действиям, в частности, там говорится об уборке территории по маршруту следования колонны из парка XXII Партсъезда до площади Труда, перекрытии подземного перехода на Плотинке и возможного ограничения движения транспорта в случае выхода людей на проезжую часть. Помимо этого есть такие пункты, как «запретить доступ в здание администрации представителей СМИ», «уборка прилегающей территории администрации от урн», «снижение трафика общественного транспорта с 10:00 до 15:00». В мэрии назвали эту информацию фейком.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.01.21

Протесты, грязь и разрешение на вылет за границу: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / В Свердловской области ещё 16 человек умерли от коронавируса. / На Уралмаше четверо детей пострадали на пожаре (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»