«Просят 450 тысяч»: в Екатеринбурге мошенники заставляют пенсионеров купить вакцину от коронавируса

В Екатеринбурге мошенники, обирающие пенсионеров, осваивают новое поле деятельности – уговаривают купить вакцину от коронавируса. На днях такой деятель попытался выманить 450 тысяч рублей у женщины, которой исполнилось 93 года. Помешала камера видеонаблюдения, которую в квартире бабушки установила внучка.

«К бабушке пришел мужчина в маске, назвал все ее данные, обратился по имени-отчеству, прошел в комнату, разложил какие-то бумаги. Сказал, что сейчас коронавирус и она должна купить вакцину. Стоимость – 450 тысяч рублей. Слава богу, бабушка в нормальном сознании, сказала: «Какие 450 тысяч? У меня сроду не было таких денег». Мужчина на это сообщил, что ей как ветерану войны положена скидка, отдаст за 40 тысяч. «У меня и этих денег нет, все внучка забирает», – ответила бабушка. Тогда он попросил паспорт. И когда она пошла за паспортом, он заметил камеру на окне. Бабушка объяснила, что «через нее со мной внучка разговаривает». Тогда он встал, развернул камеру в сторону окна, собрал бумаги и быстро ушел», – рассказала корреспонденту «Нового Дня» жительница Екатеринбурга Ирина Чарикова.

По ее словам, камеру она поставила, так как бабушка живет одна, однажды уже упала, по этой камере Ирина присматривает за пожилой родственницей. Запись не ведется, только онлайн, но после этого случая екатеринбурженка задумалась купить карту памяти и записывать происходящее. «Бабушка описала мужчину: средних лет, на голову ее выше, в маске. По такому описанию никого не найти. Я решила карту памяти поставить. Такое уже не первый раз происходит. То к бабушке зайдет беременная цыганка, которая в туалет хочет – это на девятый-то этаж. То окна поменять надо, то супер-ножи предлагают. И главное, все эти люди знают все данные бабушки», – поделилась Ирина Чарикова.

Случаи, когда пенсионеров обманывают мошенники, нередки. Сегодня стало известно о лжеполицейском из Санкт-Петербурга, который «заработал» на пожилых людях 1,5 миллиона, в Москве пенсионерка заложила квартиру, поговорив с мошенниками по телефону, один из последних случаев в Екатеринбурге – 72-летняя пенсионерка лишилась 2,5 млн рублей, поверив мошеннику – он пообещал ей начислить компенсацию за утрату здоровья.

Добавим, прививка от коронавируса – бесплатная. На первом этапе уральцев просили заплатить за тесты на ковид перед прививкой, но теперь и этого делать не надо. Вакцину ставят в медучреждениях, записаться можно в поликлинике или позвонив по номеру 122.

Фото: Ирина Чарикова

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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