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Четверг, 28 января 2021, 11:24 мск

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Предложили стать биржевым трейдером: в Москве пенсионерка заложила квартиру по указке мошенников

В Москве пенсионерка заложила свою квартиру и набрала кредитов после разговора с телефонными мошенниками. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту, обнародованному в СМИ, организована доследственная проверка.

Как сообщается, пожилой женщине предложили «участвовать в бирже», взяв кредиты и переводя средства на виртуальные счета. По данным «Вести.ru», пенсионерке предложили освоить новую профессию биржевого трейдера и заработать большую сумму. Женщина перечисляла деньги за мнимое участие в сделках и торгах. В итоге преступники завладели ее квартирой и выставили долг в три миллиона рублей.

В СКР пояснили, что по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Александра Быстрицкая

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