Мэрия о зимней уборке в Екатеринбурге: вывозят тот объем, который позволяет техника и количество рабочих рук

В январе 2021 года с улиц Екатеринбурга было вывезено более 360 тысяч тонн снега. Однако это до сих пор не улучшает ситуацию на некоторых улицах города. К примеру, уборочная техника уже два дня работает на участке улицы Амундсена в районе ТЦ «Кит», создавая большие затруднения для движения транспорта и в сторону центра, и в сторону Академического. На небольших улицах, к примеру, на Сурикова, вообще никакой уборки с момента снегопадов не было. Между тем, по данным синоптиков, с сегодняшнего дня регион снова накроет снегопадом. Специалисты прогнозируют осадки на уровне 5 миллиметров сегодня и от 6 до 10 миллиметров в выходные.

В мэрии никакой критичности в сложившейся ситуации не видят. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе, в этом году показатель убираемого снега несколько выше, чем в прошлом: «Количество вывозимого снега зависит от природных факторов. Ориентир – среднегодовой объём осадков и среднегодовой вывоз снега».

В администрации также добавили, что определенного плана по уборке на февраль нет. Но работы запланированы до конца зимы, а с середины марта планируется переход на летний регламент. «Уборка снега – это же не производство деталей, по которому можно написать план. При выпадении осадков необходимо привести дороги и тротуары в нормативное состояние, а затем вывезти снег. Вывозят тот объём, который позволяет техника и количество рабочих рук в день/месяц», – добавили в администрации города.

Как сообщал «Новый День», врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня тоже ответил на вопрос журналистов, касающийся снегопадов в городе: «Мы живем на Урале, и у нас климат предполагает и снег, и жару, и дождь. Надо быть готовым ко всему. Естественно, нужно настроить работу коммунальных служб, сейчас мы этим занимаемся. Но много снега – это же хорошо для урожая. Снег мы уберем, а с урожаем нам жить весь год».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

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