Строители Урала просят правительство вернуть мигрантов на стройки: дефицит кадров вырос до 50%

Уральское объединение строителей направило письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой разрешить мигрантам из стран СНГ приезжать в Россию для работы на стройках. Из-за пандемии коронавируса привлекать иностранных рабочих стало почти невозможно. По данным отраслевого объединения, сегодня в Свердловской области дефицит кадров на стройках вырос до 40-50%.

В своем письме на адрес Хуснуллина, который курирует строительную отрасль в России, Уральское объединение строителей (в него входит 1800 компаний) просит изменить распоряжение правительства РФ № 635 от 16.03.2020 «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан». В документе есть определенный перечень иностранцев, которым можно въезжать в Россию, но среди них нет рабочих, привлекаемых в строительстве. Поэтому УОС просит дополнить распоряжение одним пунктом: разрешить въезд для «граждан стран СНГ, принимающих участие в работах в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, следующих через государственную границу Российской Федерации по списку наиболее востребованных специальностей».

«По нашей статистике, имеем 40-50 процентов дефицита рабочих кадров, – говорит генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин. – Если пройтись по городу и посмотреть строящиеся объекты, разрыв между монолитчиком и каменщиком раньше составлял 2 этажа, сейчас 5-7 этажей. Сегодня наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики. На эти специальности приходится 85% всех заявок».

Как рассказал «Новому Дню» заместитель генерального директора по связям с общественностью УОС Денис Снетков, пока в Екатеринбурге и области нет таких фактов, что стройка полностью остановилась из-за нехватки рабочих рук. Но некоторые подрядчики уже отказываются брать в работу новые проекты, потому что кадровых ресурсов нет.

«Мы провели небольшой опрос среди примерно 30 строительных компаний. И получили ответы, что в этих компаниях сегодня потребность кадров составляет 850 человек. И это только в 30 компаниях, которые приняли участие в опросе, – отметил Денис Снетков. – Если ситуация с мигрантами не изменится, то в будущем сообщения о том, что подрядчики не берут в работу новые проекты будут не единичными, а повсеместными».

В декабре 2020 года об этой же проблеме на пресс-конференции в Екатеринбурге говорил и президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. По его словам, пока ситуацию с кадровым дефицитом удается сдерживать. Но если через полгода границы не откроются, то потребуется участие субъектов Федерации для обеспечения строек рабочими руками. На той же пресс-конференции президент Ассоциации индивидуального жилищного строительства Максим Назаренко рассказал, что для работы в секторе ИЖС планируется привлекать рабочих из городов области, если ситуация с мигрантами не выправится.

Но, как отметил сегодня Денис Снетков, привлечение русских рабочих из области вряд ли глобально решит проблему. «У нас есть определенная тенденция, что русские не идут работать на стройке, работают там коллеги из стран СНГ. И будет крайне сложно эту тенденцию преломить в краткие сроки», – отметил Денис Снетков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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