Пандемия мешает стройке – коронавирус может сдвинуть сроки сдачи объектов

Строительная отрасль, несмотря на то, что одна из немногих не закрывалась в пандемию даже в самом ее начале, все же пострадала из-за коронавируса – девелоперы говорят о нехватке иностранной рабочей силы. Это подтвердил на годовом собрании членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей его президент Дмитрий Пумпянский, также возглавляющий группу «Синара», у которой есть и строительное направление. Он заявил, что проблема нехватки рабочей силы из-за оттока мигрантов на самом деле есть, и особенно сильно ощущается в строительной отрасли. По его словам, вопрос уже поднимался на федеральном уровне. Пумпянский также отметил, что попробует подключить возможности союза для решения проблемы, но деталей раскрывать не стал. «Посмотрим, попробуем подключить наши силы», – сказал он.

Собеседники «Нового Дня» в строительной отрасли отмечают, что девелоперы оказались между молотом и наковальней – с одной стороны, из-за пандемии и закрытых границ есть дефицит рабочей силы из-за рубежа, что ведет к рискам не сдать объекты в срок. С другой – штрафные санкции, поскольку большинство застройщиков работают по договорам долевого участия, и срыв сроков ведет к выплате неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования от цены договора.

Покупатели квартир в новостройке LVIII компании Prinzip пожаловались, что работы идут не так быстро, как хотелось бы. «При покупке представители девелопера говорили, что, скорее всего, срок сдачи будет раньше намеченного, мол, идут с опережением. Но это было до пандемии. Теперь говорят, что сдадут в срок, хотя отчеты о работе на сайте из месяца в месяц повторяются – несколько месяцев монтировали вентиляцию, теперь, видимо, несколько месяцев будут окна устанавливать. Я живу неподалеку от этого дома, периодически прохожу мимо, чтобы посмотреть, как идет стройка, и очень часто случается, что даже днем (как правило, это в выходные), на площадке нет никого», – рассказал дольщик Александр.

В пресс-службе строительной компании Prinzip отказались отвечать на вопросы «Нового Дня» о ситуации с иностранной рабочей силой, пандемией и сроками сдачи объектов в Екатеринбурге.

В компании «Форум-групп», которая помимо строительства домов в центре развивает целый район – Солнечный – подтвердили, что наблюдают нехватку рабочей силы – с этим с прошлого года столкнулись представители строительной отрасли по всей стране. «По нашим строящимся объектам сейчас тоже имеется дефицит рабочих, по разным направлениям. Когда только закрылись границы, строители, которые тут остались, стали увеличивать стоимость своих услуг. А притока новой рабочей силы сейчас нет. Пока мы справляемся и значительного отставания в сроках строительства у нас нет. Но, конечно, нам бы не хотелось, чтобы вся эта ситуация сказывалась на стоимости новостроек. Мы надеемся, что в ближайшее время правительство страны предпримет какие-то меры, чтобы помочь отрасли, различные предложения в этом направлении уже есть», – сказали в компании.

Представители другого застройщика – «Брусники» – пояснили «Новому Дню», что, как и другие девелоперы, действительно испытывали проблемы с привлечением рабочей силы. «Но это не оказало влияния на темпы строительства, все объекты введены в срок. Во-первых, в компании есть собственные производственные подразделения, выполняющие критические виды работ. Они обеспечены необходимыми человеческими и материальными ресурсами для реализации запланированной производственной программы. Во-вторых, для наших подрядных организаций действует межрегиональная программа в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Благодаря ей «Брусника» может перераспределять рабочую силу и предлагать подрядчикам контракты в разных городах. Наконец, в проектах повсеместно реализуется технология механизированной отделки квартир и мест общего пользования. Это позволяет сократить количество рабочей силы и сформировать единый стандарт качества строящегося жилья», – объяснили в пресс-службе «Брусники».

В девелоперской компании «Первостроитель» агентству также рассказали, что столкнулись с нехваткой иностранной рабочей силы. Однако нашли решение. «На стройке мы работаем с подрядными организациями, поэтому поиском и трудоустройством мигрантов сами не занимаемся. Действительно, в последний год наблюдается отток рабочей силы, но не настолько, чтобы говорить о глобальной проблеме. Скорее, это создает определенные сложности. Там, где не справляется один подрядчик в силу неукомплектованности штата, приходится нанимать двух. На сроки сдачи объектов это никоим образом не влияет. С начала пандемии мы без задержек сдали один жилой комплекс на Комсомольской, 67, и две секции компаунда «Проспект Мира», – рассказали в пресс-службе компании.

Впрочем, в Екатеринбурге есть некоторые объекты, которые не сданы в срок. Например, «Екатерининский парк» – готовность первых двух домов жилого комплекса, по информации застройщика ТЕН, составляет 95%, однако срок ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2020 года, то есть просрочка составляет уже несколько месяцев. Однако эксперты отрасли говорят, что критичных ситуаций на рынке недвижимости в Екатеринбурге нет. «Мы второй год живем в условиях ограничений, действительно, для отрасли редуцированный доступ к иностранной рабочей силе является препятствием, но главное, что можно сказать, – у нас нет у нас сколько-нибудь заметных прецедентов срыва или существенного переноса сроков ввода объектов, так или иначе они успешно строятся и успешно сдаются. Региональные власти с нами в контакте максимально плотно, мы решить проблемы пытаемся вместе, пока, конечно, те механизмы, которые предлагают московские руководители, выглядят крайне тяжеловесно и обременительно для застройщиков – и организационно, и финансово. Надеемся, что в ближайшие месяцы ситуация вернется на круги своя, не возникает сомнений, чтобы как-то ограничить въезд мигрантов, они экономике страны и производственным потребностям отрасли необходимы», – прокомментировал «Новому Дню» президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Как сообщал «Новый День», ранее девелоперы написали два письма вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой расширить список стран, откуда разрешено приглашать рабочих, а также снизить требования для предпринимателей, которым имеют на это право. В послании было указано, что дефицит кадров на стройках Свердловской области вырос до 40-50% из-за нехватки рабочих из стран ближнего зарубежья.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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