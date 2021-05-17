Девелоперам разрешили привлекать мигрантов из Таджикистана и Узбекистана на стройку

Правительство России изменило условия для привлечения мигрантов из Узбекистана и Таджикистана для работы на стройках. Теперь приглашать трудовые ресурсы могут не только крупные застройщики, но и небольшие подрядные организации, которые занимаются поставкой кадров. По мнению экспертов, это должно сократить дефицит рабочей силы, возникший в отрасли из-за закрытых в пандемию границ.

Как ранее писал «Новый День», почти все девелоперы Екатеринбурга столкнулись с дефицитом кадров из-за невозможности привлекать мигрантов на строительные объекты. Замедлились темпы строительства домов, а застройщики рисковали срывом сроков и выплатой неустойки по договорам. Уральское объединение строителей фиксировало, что дефицит рабочей силы вырос до 40-50%.

Ранее правительство уже разрешило бизнесу приглашать работников из-за рубежа. В частности, право работать в России получили мигранты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Кроме того, строители могли приглашать рабочую силу из Таджикистана и Узбекистана – из стран, откуда едет больше всего рабочих на Урал. Но до сих пор существовал ценз: приглашать мигрантов из последних двух государств мог только крупный бизнес с годовым доходом свыше 2 миллиардов рублей. При этом кадрами стройки Урала зачастую обеспечивали небольшие подрядные организации, которые не подходили под эти критерии.

Теперь этот ценз отменен, рассказали в объединении «Уральское объединение строителей». «Подрядчики относятся к малому бизнесу с численностью до 100 человек и с оборотом до 800 млн. рублей. Но именно они в основном нуждаются в трудовых ресурсах. Поэтому подрядчики отказывались от новых проектов. Теперь ценз снят. Для организованного набора рабочих строительным подрядчикам достаточно соблюдать алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, который создан Минтрудом РФ и утвержден оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории России. Надеемся, послабления приведут увеличению темпов строительства», – рассказал замдиректора по связям с общественностью Уральского объединения строителей Денис Снетков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

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