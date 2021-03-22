Строители просят добавить в список стран, откуда можно приглашать мигрантов, Узбекистан и Таджикистан

Уральские строители написали уже второе письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой расширить список стран, откуда разрешено приглашать рабочих, а также снизить требования для предпринимателей, которым дано такое право. Сейчас приглашать мигрантов может только крупный бизнес с годовым доходом свыше 2 миллиардов рублей, а средний доход подрядчиков на стройках Урала составляет лишь 800 миллионов в год.

Как ранее писал «Новый День», первое письмо Хуснуллину Уральское объединение строителей написало в начале февраля. В нем говорилось, что дефицит кадров на стройках Свердловской области вырос до 40-50% из-за нехватки рабочих из стран ближнего зарубежья. С началом пандемии многие мигранты уехали на родину и до сих пор не могут вернуться на работу, поскольку авиасообщение с Россией еще не восстановлено. Пока в регионе нет остановленных строек, говорили в объединении, но если решение на уровне правительства не будет принято, то дефицит кадров усугубится. Строители просили внести изменение в 635-е распоряжение правительства РФ, чтобы допустить мигрантов в страну.

Сегодня в Уральском объединении строителей сообщили, что получили официальный ответ минстроя РФ на свое обращение.

«В ответном письме говорится, что отныне ограничения (далее цитата) «не распространяются на следующие страны – члены Содружества независимых государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан». Кроме того, в ответе сообщается, что рабочие из других стран могут трудиться на территории РФ (далее цитата) «в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан», – сообщили в объединении.

Директор Сергей Ренжин пояснил, что с некоторыми странами из списка работу действительно можно вести. Но строители написали еще одно письмо на имя вице-премьера, в котором просят учесть два нюанса. Первый – сейчас в списке стран нет Таджикистана и Узбекистана – государств, из которых в Свердловскую область прибывает больше всего мигрантов, занятых на стройке. И второй момент: до общего открытия границ РФ осуществлять ввоз рабочих имеют возможность только крупные компании, в которых трудится более 250 человек, а доход составляет более 2 миллиардов рублей в год.

«Подрядные компании зачастую относятся к малому (800 млн рублей, не более 100 человек) и среднему бизнесу (2 млрд рублей, не более 250 человек). Получается, алгоритм действий правительства пока не позволяет подрядчикам привлекать рабочих для строительства», – сообщили в Уральском объединении строителей.

В общественном объединении поясняют, что крупные застройщики часто нанимают готовый штат на свои объекты именно через подрядчиков, которые относятся к малому и среднему бизнесу. И если им не разрешить ввозить мигрантов в Россию, то это может привести к замедлению темпов строительства.

Уральское объединение строителей направило второе официальное письмо Марату Хуснуллину (имеется в распоряжении УОС) с просьбой, во-первых, оказать содействие в расширении перечня стран, включить в список Узбекистан и Таджикистан, во-вторых, отменить «порог входа» (ценз по доходу и среднесписочной численности работников) в алгоритме действий правительства РФ, сообщили в объединении.

Напомним, ранее о проблеме привлечения мигрантов на стройку говорил и президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. По его словам, пока ситуацию с кадровым дефицитом удается сдерживать. Но если через полгода границы не откроются, то потребуется участие субъектов Федерации для обеспечения строек рабочими руками. Президент Ассоциации индивидуального жилищного строительства Максим Назаренко рассказал, что для работы в секторе ИЖС планируется привлекать рабочих из городов области, если ситуация с мигрантами не выправится. Но пока этого не произошло.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.03.21

Свердловская ГИБДД: участниками каждой восьмой аварии становятся дети. / В вузах Екатеринбурга стартуют дни открытых дверей: одни выбрали дистант, другие – офлайн-встречи. / Студент на спор «заминировал» родной колледж. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»