Заксо в 20 раз увеличит необходимое число инициаторов референдумов в Екатеринбурге

Сегодня в 15:00 в комитете по законодательству областного заксобрания обсудят увеличение минимального числа граждан в инициативных группах, предлагающих провести городской или областной референдум. Законопроект внесли депутаты Владимир Никитин (ЕР), Виктор Шептий (ЕР), Михаил Зубарев (ЛДПР) и Егор Шаламовских (СР).

Проектом предусмотрено, что численность инициативной группы должна зависеть от размера муниципалитета, если референдум муниципальный. Сейчас установлена единая цифра для всех городов области – 10 человек, и 20 человек – для организации областного референдума.

Если закон будет принят, то группа из 20 человек сможет инициировать референдум только в муниципалитете, где проживает не более 15 тысяч избирателей. Для города с количеством избирателей от 15 до 50 тысяч потребуется инициативная группа в 50 человек; от 50 до 100 тысяч избирателей – 100 человек; от 100 тысяч до 500 тысяч – 150 человек; свыше 500 тысяч – не менее 200 человек (такой город в области только один – Екатеринбург).

Один из авторов законопроекта, председатель законодательного комитета заксо Владимир Никитин прокомментировал «Новому Дню» идею этого закона так: «Необходимость в том, чтобы раз в неделю не собирались 20 человек и не решали, что делать с полуторамиллионной областью. Мы с коллегами посоветовались, подумали, общее мнение – да, это надо менять. Федеральный закон о референдуме устанавливает минимальное число участников инициативной группы, субъекты имеют право его увеличить. Ни от одной фракции возражений не поступало».

Поскольку из шести членов профильного комитета четверо являются членами «Единой России», в том числе секретарь регионального отделения Виктор Шептий, можно не сомневаться, что комитет рекомендует заксобранию принять законопроект сразу в трех чтениях на ближайшем пленарном заседании, 16 февраля.

Как сообщал «Новый День», судьба референдумов в регионе не складывается. Областной избирком несколько раз отказывал в регистрации инициативной группе по проведению референдума о прямых выборах мэров – в документах, поданных активистами, находились ошибки и недостоверные сведения. В Екатеринбурге с помощью референдума хотели спасти недостроенную телебашню. Но инициативная группа пришла в горизбирком лишь накануне ее сноса, 23 марта 2018 года. Горизбирком рассмотрел заявку только 5 апреля, когда башни уже не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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