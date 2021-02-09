ДИП: списанные из правительственного гаража «Камри» отдают в муниципалитеты

В автопарке правительства Свердловской области на сегодняшний день числятся 50 автомобилей старше 2006 года, из которых 36 – это «Тойота Камри». Автомобилей 2018-2019 годов выпуска в правительственном гараже 42 штуки. При этом чиновники отказались от практики продажи автомобилей, которые списывают из автопарка. Машины отдают в муниципалитеты. «В ответ на ваш запрос сообщаем, что практики продажи списанных автомобилей нет, а те машины, которые подлежат замене в гараже правительства региона, будут переданы в муниципалитеты для использования там, где не требуются многокилометровые переезды», – ответили «Новому Дню» в департаменте информполитики на вопрос о том, куда деваются автомобили, отслужившие свое.

В Свердловской области ранее выставляли автомобили из правительственного гаража на продажу. Например, в 2014 году разыгрывалось 14 лотов – в основном ГАЗы, но были и «Мерседесы», и «Ниссан».

Добавим, на прошлой неделе в ДИПе обосновали необходимость покупки 15 автомобилей почти за 40 миллионов рублей тем, что старые машины становятся небезопасными: «Машины автопарка в целом эксплуатируются достаточно интенсивно. Кроме того, в гараже сегодня велика доля автомобилей 2004 и 2006 года выпуска. А срок службы, превышающий 15 лет, делает столь активную эксплуатацию таких автомобилей небезопасной. Закупка обусловлена и экономическими соображениями, когда приобретение новых машин в долгосрочной перспективе более целесообразно, чем ремонт имеющих высокий износ автомобилей».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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