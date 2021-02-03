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Среда, 3 февраля 2021, 14:02 мск

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Свердловское правительство покупает 15 автомобилей «Тойота Камри» люксовой комплектации

Правительство Свердловской области обновляет автопарк. Из регионального бюджета чиновники потратят более 39 миллионов рублей на 15 автомобилей «Тойота Камри» комплектации «Люкс Safety», это самая дорогая версия иномарки. Стоимость каждой машины – более 2,5 млн рублей.

Точная модель и комплектация автомобилей указаны в разрешении Минпромторга на покупку иностранного товара. В закупочной документации содержатся весьма подробные указания на технические требования, а также обоснование необходимых параметров автомобиля. Из них следует, что должна быть обеспечена «лучшая управляемость автомобилем, особенно на высокой скорости», а «габаритные размеры определены с учетом специфики эксплуатации закупаемых автомобилей – для первых лиц области на которых возложен огромный спектр задач, которые зачастую необходимо решать прямо в автомобиле работая с ноутбуком либо планшетным компьютером. В связи с этим автомобиль должен иметь размер салона, позволяющий работать в комфортных условиях на втором ряду сидений автомобиля». Все, что должно быть установлено в автомобиле, требуется ради безопасного движения. Например, 8-дюймовая мультимедийная система – «для обеспечения максимальной безопасности водителя и пассажира при движении автомобиля», кожаный руль с подогревом – чтобы предотвратить выскальзывание руля из рук. Машины должны быть черного цвета – такими же, как и другие авто в кортеже. «Закупаемые автомобили планируется задействовать для транспортного обеспечения мероприятий (в том числе международного уровня), проводимых Президентом РФ, Правительством РФ и Правительством Свердловской области», – указывается в обосновании выбора цвета. Отметим, во время последнего визита президента в Екатеринбург автохозяйство Свердловской области на самом деле предоставляло федеральным структурам автомобили, правда, сам гарант передвигался на автотранспорте, который прилетел с ним из столицы.

«Новый День» поинтересовался в правительстве области, зачем потребовалось покупать 15 люксовых автомобилей, несмотря на пандемию и огромный госдолг области. В ДИПе пообещали ответить на соответствующий запрос.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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