Свердловское правительство заявило об устаревшем автопарке. Но за 4 года было закуплено 56 новых машин

В департаменте информполитики региона объяснили, почему чиновники тратят почти 40 миллионов рублей на обновление автопарка. Причина – устаревание транспорта, машинам приходится ездить на дальние расстояния, до 700 километров, а часть транспорта была закуплена еще 15 лет назад. Но только за последние четыре года бюджет потратился на 56 новых автомобилей.

«Необходимость обновления парка автохозяйства правительства Свердловской области вызвана высоким износом техники. Он, в частности, обусловлен большим пробегом автомобилей: в связи с тем, что Свердловская область – большой регион, в отдельных случаях служебный автотранспорт проходит дистанцию до 700 километров. При этом машины автопарка в целом эксплуатируются достаточно интенсивно. Кроме того, в гараже сегодня велика доля автомобилей 2004 и 2006 года выпуска. А срок службы, превышающий 15 лет, делает столь активную эксплуатацию таких автомобилей небезопасной. Закупка обусловлена и экономическими соображениями, когда приобретение новых машин в долгосрочной перспективе более целесообразно, чем ремонт имеющих высокий износ автомобилей», – прокомментировали в ДИПе. «Новый День» также поинтересовался, что происходит со списанными машинами, однако этот вопрос был проигнорирован – агентство отправило новый запрос по этому поводу и рассчитывает на ответ в соответствии с законом «О СМИ».

Автохозяйство правительства Свердловской области в ближайшее время пополнится 15 автомобилями, каждый из которых стоит более 2,5 млн рублей. Это «Тойота Камри» комплектации «Люкс Safety», самая дорогая версия иномарки.

Автопарк чиновники обновляют практически ежегодно. В 2019 году на покупку 19 легковушек ушло 44 миллиона, в 2018 году покупали сразу 22 «Камри» стоимостью 41 миллион и еще один «Toyota Land Cruiser 200» за 5 миллионов, в 2017 году покупали шесть машин, в 2016-м – восемь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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