Правительство Свердловской области обновляет автопарк за 10,6 миллионов рублей

Правительство Свердловской области потратит 10,6 миллионов рублей на новые автомобили. Автопарк пополнится на шесть машин.

Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, все автомобили должны быть одной марки. Стоимость одного авто – около 1 млн 760 тысяч рублей. Согласно техзаданию, требуются седаны цвета серебристый металлик или черный металлик, с кожаным салоном, автоматической коробкой передач, климат-контролем, подогревом сидений, круиз-контролем и прочими удобствами. Под детальное описание подходят автомобили Toyota Camry, которые зачастую и покупают для передвижения чиновников свердловского правительства.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 ноября, 30 ноября состоится аукцион, автомобили должны быть поставлены в течение пяти дней после подписания контракта.

Фото с сайта bestluxutycars.us

Екатеринбург, служба информации

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