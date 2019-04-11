Свердловское правительство покупает внедорожник стоимостью более 5 миллионов рублей

Правительство Свердловской области закупает внедорожник за 5,2 миллиона рублей.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, автомобиль должен быть новым, полноприводным, с АКПП, дизельным двигателем. Цвет кузова – белый или светло-серый. Сиденья и двери должны быть обиты кожей, отделка салона вставками «под дерево», из других опций комфорта – должна быть память водительского сиденья, подогрев всех сидений, мультимедийная система с экраном 9 дюймов, подушки безопасности для первого и второго ряда сидений.

Закупку размещает профильный департамент, ее заказчик – КГУ «Автохозяйство правительства Свердловской области». Традиционный для правительства автомобиль – «Тойота Камри», в прошлом году их покупали сразу 22 штуки. Ценовой диапазон «Камри» – около двух миллионов рублей.В документах нет пояснений, кто будет передвигаться на дорогостоящем автомобиле. Но можно предположить, что эта машина для высшего руководства: главы региона или кого-то из замов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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