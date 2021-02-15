Тысячи пострадавших, миллиарды ущерба: в полиции рассказали об уголовных делах по потребительским кооперативам

Свердловская полиция расследует уголовные дела в отношении десятка потребительских кооперативов. Как рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области Максим Чаплыгин, сумма ущерба, понесенного обманутыми вкладчиками, – более 2 млрд рублей. Одно из крупнейших – дело в отношении кредитно-потребительского кооператива «Первый»: допрошено 35 тысяч человек, потерпевшими признали 3,5 тысячи человек. По делу КПК «Содействие» потерпевшими признано более тысячи человек, расследуются дела в отношении КПК «Первый Уральский», «Первый северный», «Департамент финансов», «Золотой век», «Фабрика продуктов», «Золотые инвестиции», «Городской», «Семейная копилка», «Финансовые активы», дело в отношении последнего передали по подсудности в суд Челябинской области, но решения пока никакого нет.

В январе этого года Ленинский районный суд прекратил дело в отношении двух руководителей КПК «Актив» Ильи Брылякова и Александра Харина, их обвиняли в мошенничестве. Свои деньги вложили 26 тысяч человек, ущерб составил около 2 млрд рублей. Дело прекратили за истечением срока давности. «По этому делу срок следствия составил 94 месяца, два обвиняемых знакомились с уголовным делом на протяжении двух с половиной лет. За это время мы 12 раз выходили в суд с просьбой ограничить их в ознакомлении по времени, суд удовлетворил нашу просьбу в конце 2018 года. 20 декабря дело было направлено в суд, общий объем составил 2830 томов плюс вещественные доказательства», – сообщил полицейский.

«Новый День» ранее рассказывал о деятельности КПК «Городской» в Первоуральске, куда люди приносили от 25 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Как и в других аналогичных случаях, «касса» в какой-то момент испарилась, люди ищут свои деньги и виновных в их пропаже.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

В Свердловской области 263 новых случая Covid-19. / Средний Урал опять накроют аномальные морозы. / Герой России Дамир Юсупов о выборах в думу: «Я летать хочу!». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»