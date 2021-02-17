Скорая помощь Екатеринбурга на 100% обеспечена кислородом (ФОТО)

На городской Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса завершены пусконаладочные работы концентратора кислорода «Провита 200» и дожимного компрессора для заправки кислородных баллонов. Учредители Фонда святой Екатерины выделили 12 миллионов рублей для приобретения кислородной станции.

Новая кислородная станция полностью покрывает потребность скорой помощи Екатеринбурга в кислороде даже с учетом возможных чрезвычайных ситуаций и роста числа заболевших. В разы сократилось время на замену кислородных баллонов в машинах скорой помощи.

«Самое главное – это временной фактор. Для скорой медицинской помощи очень важна оперативность, чтобы мы не ждали, когда придет машина с баллонами, а быстро могли обеспечить замену на полный. Даже в экстренной ситуации, если вдруг закончились полные баллоны, мы можем заправить новый за 5-7 минут. Кроме того, запуск станции для нас – это и экономия денежных средств. Только за 2020 год на закупку кислородных баллонов было потрачено более 1 350 000 рублей. Мы благодарны учредителям Фонда святой Екатерины за такой подарок городу», – прокомментировал запуск кислородной станции главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» Игорь Пушкарев.

Сейчас максимальное время на замену пустого баллона на полный с момента заезда на площадку до выезда составляет всего 5 минут. При использовании старого компрессора требовалось гораздо больше времени для заправки баллона, что приводило к образованию очереди из машин. Работа кислородной станции осуществляется в круглосуточном режиме. Это позволяет бесперебойно осуществлять заправку баллонов и избегать большого скопления машин скорой помощи на площадке.

«Город теперь на 100% обеспечен кислородом. У нас нет сторонних поставщиков, что, безусловно, удобно. Машины скорой помощи могут буквально за несколько минут получить необходимый кислород. Раньше кислород закупался, а сегодня мы получаем его по стоимости электроэнергии», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Заместитель главного врача скорой помощи Евгений Рузанов объяснил «Новому Дню» принцип работы новой установки: «Это – станция генерации кислорода из воздуха. Через воздухозаборники воздух поступает в специальные емкости, дальше через систему фильтров происходит его очищение, он подается в первый ресивер, затем во второй. Здесь происходит разделение воздуха на фракции, и на выходе уже получается кислород, который поступает в следующий резервуар. А дальше включается система компрессора, при помощи трубок он нагоняет под давлением кислород в 10-литровые баллоны».

Кислородные баллоны установлены в каждой машине скорой помощи и используются при транспортировке пациентов с дыхательной недостаточностью, а также для искусственной вентиляции легких при инфарктах, инсультах, угрожающих жизни ранениях и массивных ожогах.

Как сообщал «Новый День», по решению учредителей Фонда святой Екатерины – генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского – для автопарка станции медицинской помощи Екатеринбурга приобретены 55 машин. Это позволило закрыть потребность медицинских служб города в автотранспорте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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