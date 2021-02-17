Татьяна Ярошевская уходит из МХАТ имени Горького после министерской проверки

Бывшая начальница управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, с осени 2019 года занимавшая пост исполнительного директора МХАТ имени Горького, уходит и с этой должности.

По сообщению «Интерфакса», с сегодняшнего дня обязанности исполнительного директора театра будет Олег Михайлов, который ранее занимал должность заместителя Ярошевской и заведующего труппой. Агентство также напоминает, что в декабре 2020 года Минкультуры РФ выявило в работе МХАТ имени Горького серьезные нарушения: в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента, при выполнении государственного задания, госзакупках и ремонте. Материалы переданы в Генпрокуратуру.

Как уже сообщал «Новый День», в администрации Екатеринбурга Ярошевская проработала проработала более 20 лет, управлением культуры руководила с 2004 года. «Я приняла приглашение Эдуарда Боякова войти в состав его команды и начать работу его заместителем, исполнительным директором МХАТа имени Горького. Сегодня государство наделяет этот легендарный российский театр миссией возрождения исконных традиций отечественного театрального искусства, традиций Театра-Дома, театра, работающего на энергии национальных ценностей и этических норм», – комментировала свою отставку экс-чиновница

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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