Ярошевская официально покинула администрацию Екатеринбурга

Татьяна Ярошевская с сегодняшнего дня покинула должность начальника управления культуры администрации Екатеринбурга. Эту информацию корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили в пресс-службе мэрии. Исполнять обязанности начальника будет первый зам Елена Трофимова. Нового руководителя должен назначить глава города Александр Высокинский, но в какие сроки это произойдет, неизвестно.

Информация о том, что Ярошевская уйдет из мэрии, появилась в конце августа. Она одна из старожилов администрации – проработала более 20 лет, управлением культуры руководила с 2004 года. Она уходит не только из мэрии, но и вообще покидает Екатеринбург. «Я приняла приглашение Эдуарда Боякова войти в состав его команды и начать работу его заместителем, исполнительным директором МХАТа имени Горького. Сегодня государство наделяет этот легендарный российский театр миссией возрождения исконных традиций отечественного театрального искусства, традиций Театра-Дома, театра, работающего на энергии национальных ценностей и этических норм», – комментировала свою отставку экс-чиновница.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.09.19

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