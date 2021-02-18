Абоненты «МегаФона» на Среднем Урале тратят в среднем по 15 Гб в месяц

Удаленная работа и спрос на интернет-сервисы за последний год привели к существенному росту трафика. Специалисты «Мегафона» подсчитали, что в 2020 году каждому пользователю оператора в Свердловской области в среднем потребовалось в полтора раза больше данных. Комфортный объем трафика сегодня – 15 гигабайт в месяц.

Кроме того, каждый день на Среднем Урале становится почти на 240 пользователей 4G интернета больше. За год число только новых абонентов этой технологии для быстрой работы в глобальной сети превысило население Сейшельских островов. Такую закономерность получили в «МегаФоне», изучив активность клиентов за последний год.

«Свердловчане нас приятно удивили. Они обогнали соседей по интересу к быстрому интернету, видео и звонкам в мессенджерах. Чтобы их жизнь в онлайне оставалась приятной и, как говорится, ничего не зависало, мы усиленно работали над качеством. Базовые станции с 4G мы запускали со скоростью один объект в полтора дня! В целом масштаб сети четвертого поколения за год вырос на 25%», – отметил технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Как сообщал «Новый День», технические мероприятия были проведены более чем в 140 населённых пунктах региона – от крупных городов до поселков, где живет порядка 100 человек. В Екатеринбурге было улучшено покрытие в торговых и бизнес-центрах, спальных районах, коттеджных поселках. Отдельно над быстрым интернетом поработали в селе Обуховском, куда стало приезжать больше отдыхающих. Недавно «МегаФон» запустил VoLTE, и теперь через 4G можно не только качать, но и говорить. Звук при этом будет более четким. Уже каждый четвертый звонок совершается с помощью этой технологии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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