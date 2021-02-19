«Автомобилист» проведет благотворительный матч для борьбы с детским раком

ХК «Автомобилист» в третий раз проведет благотворительный матч для сбора средств в помощь маленьким пациентам с онкологией. На домашней игре с ХК «Сочи», которая состоится 21 февраля, игроки выйдут на лед в форме с изображением золотой ленты – символа борьбы с детским раком. В фойе будут установлены коробки для сбора пожертвований. Акция проходит совместно с благотворительным фондом «Дети России».

Болельщики также смогут купить уникальные хоккейные джерси с детскими рисунками. В разработке их дизайна поучаствовал 9-летний Леня Ганеев из Екатеринбурга, который в течение восьми лет борется с опухолью головного мозга. Новообразование невозможно удалить хирургическим путем. Сейчас ребенок проходит курс химиотерапии в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ.

«Мальчик нарисовал три рисунка: автомобиль, талисманов «Автомобилиста» – лосей и «платформу добра», он посвятил ее всем детям, которые лежат в больнице. Хоккеисты Павел Дацюк, Якуб Коварж и Никита Трямкин раскрасили изображения. Их репродукции будут напечатаны на хоккейных свитерах. Три джерси будут выставлены на благотворительном аукционе, он пройдет в аккаунте Фонда @bf_deti_rossii в инстаграме с 19 по 21 февраля», – рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Все собранные средства направят на приобретение прибора – станции QIAcube Connect – для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ. Ее стоимость составляет 3,1 миллиона рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

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