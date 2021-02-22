В Качканаре восстановлен поврежденный газопровод. Тепло и газ в дома обещают дать через три часа

В Качканаре завершены восстановительные работы на газопроводе, где вчера случился порыв и пожар. В настоящее время газ подан на Качканарскую ТЭЦ, которая с момента ЧП работала на мазуте. В соцсетях жители города жалуются на едва теплые батареи в домах. В Качканаре сегодня ночью было -29 градусов.

«По информации специалистов, для полного восстановления нормативной температуры в многоквартирных домах необходимо около трёх часов. Параллельно газовые службы занимаются подключением частного сектора и МДК. Для их усиления подключены бригады из соседних городов», – сообщает официальный паблик «Качканарский городской округ».

Ранее сообщалось, что газ в жилых домах появится не ранее 15:00 сегодняшнего дня. Напомним, из-за аварии 961 частный дом остался без газоснабжения. Прокуратура организовала проверку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.02.21

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