Суд устал от дела Румянцева и Шибанова: решение по апелляции вынесут сегодня

Сегодня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по апелляции Максима Шибанова, которого мировой суд признал виновным в причинении легкого вреда здоровью активиста Максима Румянцева. Шибанов и его защита с приговором не согласились и настаивают на полном оправдании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», защита Румянцева, со своей стороны, просит частично изменить решение первой инстанции и взыскать с Шибанова еще 23 тысячи рублей – за дополнительную работу в апелляционной инстанции.

В ходе сегодняшнего заседания представитель Шибанова Ирина Гиршина заявила, что последняя назначенная судом экспертиза не смогла идентифицировать твердый предмет, из-за которого Румянцев получил сотрясение мозга. Адвокат заявила ходатайства о проведении ситуационной экспертизы, повторного допроса Румянцева и вызова в суд медицинских экспертов. Однако и Румянцев, и прокурор, и судья Оксана Мамонтова были против. По их мнению, все необходимые доказательства уже представлены. Добавим, что судья выглядела уставшей от этого процесса и часто делала сторонам замечания, например, когда адвокат Румянцева не смогла назвать том и страницу дела, где изложена нужная ей информация.

В своем последнем слове Максим Шибанов заявил, что с детства не любит драться и считает себя добрым человеком, но оскорблений Румянцева не выдержал. «Я должен был быть выше этого, но я не смог, – признался он. – Да, я сказал, что сломаю ему челюсть, но только в том случае, если он не прекратит провоцировать». Также Шибанов добавил, что если бы он действительно ударил Румянцева по лицу, это было бы видно сразу. Он также выразил сожаление, что суд уже почти два года тратит время на этот инцидент.

После этого судья удалилась в совещательную комнату. Решение будет вынесено сегодня в 14:00.

Напомним, конфликт между «православным активистом» и прохожим Максимом Шибановым произошел 7 апреля 2019 года в сквере у драмтеатра, где собирались и сторонники, и противники строительства храма святой Екатерины. Тогда Румянцев вел репортаж, при этом назвал противников строительства храма «бесноватыми». Шибанов потребовал прекратить провокации. Он сказал, что ударит Румянцева, если он не остановится. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. По словам Румянцева, Шибанов ударил его в лицо, и он упал. Сам Шибанов утверждает, что лишь легонько толкнул его в плечо. Суд завершился только 30 ноября 2020 года. Он признал Максима Шибанова виновным в причинении легкого вреда здоровью Максима Румянцева. Шибанова приговорили к штрафу в пользу государства в размере 35 тысяч рублей, также он должен выплатить Румянцеву 57,7 тысячи рублей на оплату услуг адвоката, компенсацию морального вреда в размере не 500 тысяч, а 30 тысяч. Шибанов подал апелляцию, чтобы добиться полного пересмотра дела.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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