На выборы в молодежный парламент выдвинулись более 260 кандидатов

На выборы в молодежный парламент Свердловской области уже выдвинулись более 260 кандидатов, 60 их них зарегистрированы.

Об этом сообщила на заседании областного избиркома председатель молодежной комиссии Анастасия Архипова. Кроме того, она рассказала, что на онлайн-платформе выборов зарегистрировались 3500 наблюдателей и 39 тысяч избирателей. Само голосование состоится 26-28 февраля.

Член избиркома Сергей Голубев поинтересовался, есть ли у Архиповой информация о принуждении избирателей голосовать за того или иного кандидата. Она ответила, что сообщение такого рода было только одно, и то оказалось фейком – кто-то взломал страницу кандидата в соцсети и разослал от его имени просьбу проголосовать за него за вознаграждение.

Как сообщал «Новый День», в избиркоме рассчитывали, что электронные выборы позволят вовлечь больше молодых людей в избирательный процесс. Ожидалось, например, что число кандидатов увеличится до тысячи человек, а число избирателей молодежного парламента – до 600 тысяч человек. При этом на прошлых молодежных выборах в 2018 году, которые проходили очно, проголосовали 111 тысяч избирателей (15% от общей численности молодежи в области).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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