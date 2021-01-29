«Были случаи, когда пользователи пытались взломать систему». Как проходят первые онлайн-выборы в Свердловской области

В Свердловской области проходят первые в истории России электронные выборы в молодежный парламент. На портале миксо.рф на сегодняшний день зарегистрировались 102 кандидата, 4462 избирателей и 489 наблюдателей. Об особенностях кампании и принципах работы цифровой платформы «Новому Дню» рассказала председатель молодежной избирательной комиссии Свердловской области Анастасия Архипова.

Отметим, что в этом году выборы в молодежный парламент проходят по мажоритарной системе, а не смешанной, как было раньше – то есть избираются 50 депутатов от 25 двухмандатных округов. Кандидатами могут стать молодые свердловчане в возрасте от 16 до 31 года, а голосовать за них имеют право жители области от 14 до 31 года. Но главное отличие от предыдущих лет – весь избирательный процесс полностью проходит в режиме онлайн.

«Выдвижение кандидатов началось с 31 декабря и продолжится до 5 февраля. Как и на взрослых выборах, кандидатам для регистрации нужно собрать в свою поддержку определенное количество голосов избирателей своего округа или лайков. Окружные молодежные комиссии установили порог от 70 до 100 голосов для разных округов, ориентируясь на размер территории. Избиратели могут ставить лайки прямо на агитационных материалах, которые также публикуются на портале, либо в карточках кандидатов. Пока никто из кандидатов не собрал нужное количество лайков, но когда это произойдет, система автоматически зарегистрирует их», – объясняет Анастасия Архипова.

Агитматериалы кандидатов на портале проходят обязательную модерацию. Эта процедура нужна, чтобы исключить случаи нарушения российского законодательства – например, пресечь пропаганду экстремизма или чего-то подобного. Впрочем, как говорит собеседница агентства, таких эксцессов не случалось. Кандидаты также могут вести агитацию в своих соцсетях или на оффлайн-встречах.

А вот со стороны избирателей уже были попытки случайного или намеренного взлома цифровой системы. «У нас были случаи, когда пользователи пытались зарегистрироваться на портале не под своими документами или с разных почтовых аккаунтов. Наверное, некоторые сравнивают наш сайт с чем-то вроде соцсети «Вконтакте», но это не так. На платформе используется технология блокчейн для защиты персональных данных. В чем суть разработки? Когда пользователь регистрируется на портале, он предоставляет свои персональные данные (паспорт и место прописки – прим. ред.), которые система шифрует и сравнивает с той информацией, что содержится в базе данных. Если шифры совпадают, то пользователь сразу становится верифицированным. Если система не находит совпадений с базой данных, тогда требуется ручная верификация. И в таком случае комиссия может отследить, если, например, человек регистрируется не от своего имени. Важно понимать, что под одними и теми же персональными данными пользователь не сможет зарегистрироваться в системе дважды, как и проголосовать», – отмечает Анастасия Архипова.

Новый пользователь при регистрации получает на электронную почту ключ шифра, который нужно вводить при каждом входе на портал. Ключ представляет собой объемную буквенно-численную последовательность, которую нельзя подобрать автоматическим набором. Некоторые пользователи умудряются терять его, но на этот случай на портале предусмотрено секретное хранилище, куда есть доступ только по логину и паролю. Кроме того, каждый пользователь может в своем личном кабинете отследить всю историю транзакций.

Непосредственно голосование на портале будет идти три дня – с 26 по 28 февраля. В этот период на миксо.рф появится специальная программа, скачав которую, любой избиратель сможет проверить, как был учтен его голос. Кстати, подсчет голосов тоже будет вестись в режиме реального времени. В карточке каждого кандидата есть графа «текущий рейтинг», где в дни голосования будет отображаться, сколько голосов за него отдали избиратели. Но официальные итоги выборов в любом случае будут подводить окружные избиркомы.

По мнению Анастасии Архиповой, электронные выборы более доступны для избирателей. Во время прошлой молодежной избирательной кампании на территории области было организовано 966 участковых комиссий, которые располагались, в основном, в образовательных учреждениях. Голосование длилось один день, а участки работали с 10 до 16 часов, что для студентов и работающей молодежи было не очень удобно. А сейчас на портале зарегистрированный избиратель может проголосовать в любое время суток в отведенные три дня.

«Конечно, в первый раз организовать электронные выборы сложно. Когда люди сталкиваются с чем-то новым, они не могут сразу во всем разобраться. Мы почти круглосуточно даем консультации для пользователей и объясняем, как работает портал. Пока есть сложности, но они преодолимы. Мы надеемся, что число кандидатов и избирателей будет увеличиваться ближе к голосованию», – добавила Анастасия Архипова.

Напомним, на разработку и внедрение цифровой платформы миксо.рф ушло 7,2 миллиона рублей из областного бюджета. Изначально в областном избиркоме рассчитывали, что электронные выборы позволят вовлечь больше молодых людей в избирательный процесс. Ожидалось, например, что число кандидатов увеличится до 1 тысячи человек, а число избирателей молодежного парламента – до 600 тысяч человек. При этом на прошлых молодежных выборах в 2018 году, которые проходили очно, проголосовали 111 тысяч избирателей (15% от общей численности молодежи в области).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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