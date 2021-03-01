В первых электронных выборах на Урале приняли участие более 50 тысяч человек

В Свердловской области завершились онлайн-выборы в региональный молодежный парламент. Избирательная кампания длилась три месяца – с декабря по февраль. Ее отличительной особенностью было то, что весь электоральный процесс, от выдвижения кандидатов до голосования, проводился исключительно в интернете. Такой эксперимент был реализован впервые в России.

Как ранее писал «Новый День», электронные выборы проходили на портале миксо.рф, где использовалась технология блокчейн для защиты персональных данных. По данным областного избиркома, за все время кампании на сайте зарегистрировались 50 139 избирателей и 4 659 наблюдателей. Свои кандидатуры в молодежный парламент выдвинули более 240 человек, из них в качестве кандидатов были зарегистрированы 94 человека. Онлайн-голосование проходило с 26 по 28 февраля. Предварительные итоги выборов можно посмотреть здесь.

Портал во время проведения голосования работал без сбоев, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского избиркома. «Мы оцениваем опыт проведения выборов в молодежный парламент в такой форме положительно. Более 50 тысяч молодых уральцев заинтересовались образовательным проектом (а это именно образовательный проект). Все, кто зарегистрировался на платформе, узнали об этапах избирательной кампании, кандидатах, принципе распределения по округам. При обычном «бумажном» голосовании образовательная составляющая была значительно меньше. Эксперимент, предложенный молодежной избирательной комиссией, очень интересный. Полученный опыт предстоит анализировать», – рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Стоит отметить, что в областном избиркоме рассчитывали на другой результат. Предполагалось, что электронные выборы позволят вовлечь больше молодых людей в избирательный процесс. Ожидалось, например, что число кандидатов увеличится до тысячи человек, а число избирателей молодежного парламента – до 600 тысяч человек. Но в итоге онлайн-кампания собрала вдвое меньше избирателей, чем прошлая, проходившая в обычном формате. Так, в 2018 году на выборах в молодежный парламент проголосовали 111 тысяч избирателей, или 15% от общей численности молодежи до 31 года в Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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