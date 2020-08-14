В Свердловской области впервые пройдут электронные выборы

В Свердловской области впервые будет опробовано электронное голосование – пока только на выборах молодежного парламента.

Кампания состоится в ноябре 2020 года. Планируется, что выдвижение кандидатов, агитация, непосредственно голосование и подведение его итогов будут происходить на единой цифровой площадке. Сейчас в регионе завершается разработка программного обеспечения пилотного проекта и создание платформы с использованием системы блокчейн, сообщили в пресс-службе избиркома Свердловской области. Заказчиком выступает областной департамент информатизации и связи.

«Кейсы по цифровизации сегодня активно реализуются во всех отраслях, и избирательный процесс не исключение. К концу августа мы предложим проект положения о голосовании этим способом», – сообщил глава комиссии Владимир Русинов.

Организаторы рассчитывают, что дистанционные выборы позволят привлечь больше молодых людей. Предполагается, что число кандидатов увеличится до 1 тысячи человек, а число избирателей молодежного парламента – до 600 тысяч человек. Кроме того, в этом году в заксо обсуждается возможность увеличения возрастного ценза – чтобы правом голоса на молодежных выборах обладали люди от 14 до 35 лет, а стать кандидатами могли свердловчане от 16 до 35 лет.

На прошлых выборах молодежного парламента в 2018 году проголосовали 111 тысяч молодых избирателей (15% от общей численности молодежи в области). Для проведения голосования работали 80 территориальных молодежных комиссий и 966 участковых. В пресс-службе избиркома уточнили, что на предыдущую кампанию было потрачено в среднем 2,2 миллиона рублей, то есть примерно 20 рублей на одного избирателя.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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