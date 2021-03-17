Свердловскую область не включили в список регионов, где пройдет электронное голосование на выборах в ГД

Свердловская область не вошла в число 11 регионов, которые подали заявки на участие в пилотном проекте по проведению дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму 2021 года.

Список субъектов РФ, которые заявили о своем желании поучаствовать в проекте, представила сегодня председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, есть девять заявок, которые будут подробно прорабатываться, – их подали Курская, Нижегородская, Ярославская области, Республика Бурятия, Северная Осетия – Алания, Вологодская, Мурманская, Рязанская области и город Севастополь. Заявки Воронежской области и Удмуртии пока поставлены на паузу из-за ряда неясностей, сообщает ТАСС.

В то же время с сегодняшнего дня началось общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования. Оно продлится до 21 мая. Программа проведения тестирования была утверждена на заседании ЦИК в конце февраля. В нем должны участвовать все регионы, по итогам будут сделаны выводы. На сегодняшнем заседании областного избиркома об этом напомнил ее председатель Владимир Русинов. В регионе создана специальная группа контроля за процессом тестирования.

Как уже сообщал «Новый День», выборы в молодежной парламент Свердловской области, полностью проходившие в интернете, провалились – в них приняли участие только 50 тысяч избирателей (организаторы рассчитывали, что проголосуют 600 тысяч человек). После чего проект был назван просто «образовательным». «Более 50 тысяч молодых уральцев заинтересовались образовательным проектом (а это именно образовательный проект). Все, кто зарегистрировался на платформе, узнали об этапах избирательной кампании, кандидатах, принципе распределения по округам. При обычном «бумажном» голосовании образовательная составляющая была значительно меньше», – рассказала заместитель председателя избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Добавим, прошлым летом, когда проходило голосование по поправкам к Конституции, Свердловская область не вошла в число регионов, где было организовано электронное голосование.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.03.21

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