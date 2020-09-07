Свердловские чиновники потратили 7,2 миллиона рублей на разработку программы для первых электронных выборов

На разработку и внедрение цифровой платформы для проведения электронных выборов в Свердловской области будет потрачено 7,2 миллиона рублей из регионального бюджета. Как ранее писал «Новый День», пилотный проект будет впервые реализован на выборах молодежного парламента в ноябре 2020 года.

Планируется, что избирательная кампания полностью пройдет в интернете: выдвижение кандидатов, агитация, дистанционное голосование избирателей и подведение итогов. Для защиты персональных данных будет использована технология блокчейна.

«Запланированный объем средств на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы составляет 7 млн 200 тысяч рублей. Но подчеркнем, что в контракт по реализации заложено также сопровождение системы со стороны исполнителя. Мы планируем, что к концу октября этого года система будет внедрена на избирательные комиссии, и граждане в планируемые сроки проведения голосования смогут сделать свой выбор в новом формате», – пояснили «Новому Дню» в департаменте информатизации и связи Свердловской области. В дальнейшем электронная платформа может быть использована для других избирательных кампаний.

Как уже сообщал «Новый День», в областном избиркоме рассчитывают, что электронный формат выборов молодежного парламента позволит привлечь больше молодых людей. Прошлые выборы молодежного парламента состоялись в 2018 году, и на них было потрачено порядка 2,2 миллиона рублей. Тогда в голосовании приняли участие 111 тысяч молодых избирателей области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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