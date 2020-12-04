В Свердловской области стартовали первые в России электронные выборы

В Свердловской области началась регистрация участников выборов в региональный молодежный парламент. Главная особенность избирательной кампании – она полностью проходит онлайн, такой проект в России реализуется впервые. Ранее в отдельных регионах проводилось только дистанционное электронное голосование.

Выборы в молодежный парламент состоятся с 26 по 28 февраля. Кандидатами могут стать молодые свердловчане в возрасте от 16 до 35 лет, а голосовать за них имеют право жители области от 14 до 35 лет. Весь избирательный процесс – выдвижение кандидатов, агитация, непосредственно голосование и наблюдение за ним, подсчет голосов и подведение итогов – организован на единой цифровой платформе миксо.рф. На ее разработку и внедрение ушло 7,2 миллиона рублей из областного бюджета. Для защиты персональных данных в программе используется технология блокчейна.

Первый этап – регистрация избирателей и наблюдателей – стартовал 1 декабря. На портале для авторизации можно использовать аккаунт «ВКонтакте». В предлагаемой форме требуется указать паспортные данные, прописку по месту жительства и все имеющиеся социальные сети. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе областного избиркома, на утро 4 декабря зарегистрировались 98 избирателей и 16 наблюдателей.

Назначение выборов проходит с 18 декабря по 2 января. После этого начнется выдвижение кандидатов и сбор лайков, их окончательный список станет известен к 8 февраля. Стоит отметить, что избиратели могут регистрироваться на портале вплоть до окончания голосования, а кандидаты имеют право агитировать до завершения кампании (то есть никакого «дня тишины», как в офлайн-выборах, нет).

Напомним, дистанционное голосование впервые было опробовано во время плебисцита по Конституции летом года. Позднее в ЦИК была представлена концепция цифровой платформы для проведения выборов и референдумов, ее могут внедрить уже в 2022 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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