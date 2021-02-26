Свердловская область пережила сильные морозы без крупных ЧС

Свердловская область пережила сильные февральские морозы без чрезвычайных происшествий, однако в регионе выросло число пожаров, и резко увеличилась смертность в ДТП.

Как рассказал на пресс-конференции первый замначальника ГУ МЧС региона Иван Павленко, с начала 2021 года было 26 дней с аномальными морозами. Крупных происшествий в этот период не зарегистрировано, но были точечные отключения систем ЖКХ – теплоснабжения и водоснабжения в отдельных муниципалитетах. Павленко отметил, что отключения продолжались не более суток, поэтому не потребовалось введения режима ЧС. Сейчас ведомство отслеживает ситуацию с отключением холодной воды в Нижних Сергах. При этом в регионе с начала года уже произошло 967 пожаров (на 69 случаев больше, чем за аналогичный период 2020 года), из них 218 случилось из-за нарушения правил эксплуатации печи или обогревателей в морозы.

Заместитель начальника Свердловской Госавтоинспекции Дмитрий Панфилов отметил, что для дорожных аварий решающим фактором стали не морозы, а обильные осадки и сильный ветер в феврале. «Из 56 погибших на дорогах с начала года только 20 человек, включая двух детей, мы потеряли за 6-8 февраля. В эти дни на смену дождю пришло обледенение дорог после резкого похолодания, пошел сильный снег. Многие оказались не готовы к такой ситуации. К сожалению, люди часто не прислушиваются к предупреждениям МЧС и отправляются в поездки в такую погоду», – отметил Панфилов.

Он добавил, что в начале февраля ГИБДД перекрывала отдельные участки дорог для грузового транспорта и автобусов из-за условий плохой видимости или для расчистки снежных заносов. Но глобальных спасательных мероприятий, как это было в Челябинской и Курганской областях во время недавнего циклона, свердловская Госавтоинспекция не проводила.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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