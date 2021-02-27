В Среднеуральский женский монастырь приехала Мерзлякова и «силовой отряд епархии»

В Среднеуральский женский монастырь, где накануне работали силовики, приехала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По информации телеграмм-канала сторонником отца Сергия, также на территорию пытались попасть представители Благотворительного фонда «Ника».

«Сегодня, 27 февраля около 10:00, реабилитанты из БФ «Ника» численностью более 10 человек пытались прорваться в Среднеуральский женский монастырь. По нашим данным, остановил их только личный звонок митрополита Евгения, которому были вынуждены позвонить монахини монастыря. Ведь всем верующим Екатеринбургской епархии БФ «Ника» известен как личный силовой отряд епархии», – сообщают сторонники экс-схиимонаха. Люди из БФ «Ника» ранее участвовали в конфликте у храма святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге. Сейчас автобус с представителями фонда стоит на парковке Среднеуральского женского монастыря. «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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