От спорной церкви уехали и оппоненты, и полиция (ФОТО)

У храма святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге наступила тишина. Первая служба нового настоятеля завершилась, и его прихожане, и его оппоненты разъехались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас территория храма закрыта, чуть ранее от нее отъехала машина полиции. Беспорядки удалось предотвратить.

Напомним, сегодня смена настоятеля в этом храме вылилась в конфликт между представителями епархии и сторонниками отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова). Последние попытались взять церковь под контроль после того, как митрополит Кирилл назначил нового настоятеля – иерея Владимира Гливинского. До сегодняшнего дня приход возглавлял отец Георгий (Бусыгин) – по некоторым данным, он отчасти разделял взгляды бывшего схимонаха Сергия.

Новый настоятель, отец Владимир, с 2016 года и по настоящее время был клириком храма-памятника на Крови. Сейчас он уже приступил к своим обязанностям.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

В свердловских больницах свободно только 15% ковидных коек. / Ученикам выпускных классов могут отменить дистант – Куйвашев думает до понедельника. / Судьям Уставного суда Свердловской области поднимут зарплаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»